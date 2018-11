LPI-G: Nach Verkehrsunfall mehrere Verstöße festgestellt

Altenburg (ots) - Am Sonntag, 18.11.2018, ereignete sich in der Geschwister-Scholl-Straße ein Verkehrsunfall. Der 27-jährige Fahrer eines Lkw MAN beschädigte beim Einfahren in die Geschwister-Scholl-Straße einen dort ordnungsgemäß geparkten Pkw VW. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der LKW-Fahrer gegen das Sonntagsfahrverbot verstieß und die am Lkw montierten amtlichen Kennzeichen, auf Grund fehlendem Versicherungsschutz, zur Entstempelung ausgeschrieben waren. Folglich wurden die Kennzeichen, der Fahrzeugschlüssel sowie die Zulassungsbescheinigung sichergestellt.

