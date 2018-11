LPI-G: Pkw Fahrerin verursacht unter Alkohol Verkehrsunfall

Greiz (ots) - Seelingstädt: Am Sonntag, 18.11.2018, gegen 19:30 Uhr, befuhr eine 28-jährige Skoda-Fahrerin die Landstraße von Chursdorf in Richtung Rückersdorf. In der Ortschaft Seelingstädt kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug kollidierte anschließend mit einer Lichtzeichenanlage sowie einer dort befindlichen Bushaltestelle und blieb stark beschädigt auf der Seite liegen. Durch den Unfall wurde die Fahrzeugführerin sowie ihre im Fahrzeug befindlichen Kinder (2, 5) mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise blieben sie unverletzt. Während der Unfallaufnahme wurde bei der 28-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test vor Ort zeigte einen deutlich erhöhten Alkoholwert. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das stark beschädigte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Bushaltestelle wurde durch den Unfall komplett zerstört. (KR)

