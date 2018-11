LPI-G: Wildunfall führt zu Anzeige

Gera (ots) - Bei der Geraer Polizei erschien am Freitag ein 39-Jähriger Mann, um einen Unfall mit einem Wildschwein nachträglich zu melden, der sich am Vorabend im Bereich Eisenberg ereignete. Hierbei schilderte er bei der Vorlage der nötigen Dokumente, dass er sein Fahrzeug geführt hatte. Als er auch noch seinen Führerschein vorlegen sollte, gab er an, dass er diesen daheim belassen habe, um ihn nicht zu verlieren. Eine Recherche ergab jedoch, dass er diesen bereits verloren hatte. Er wurde ihm nämlich gerichtlich entzogen. Folglich wurde eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann gefertigt und ihm erneut untersagt, ein Fahrzeug zu führen.

