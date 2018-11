LPI-G: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Gera (ots) - Samstagabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Bereich der Anschlussstelle der A4 am Kreuz Gera. Hierbei fuhr ein 47-jähriger um 19:35 Uhr mit seinem VW Passat von der Autobahn ab und wollte auf die B 2 in Richtung Zeitz auffahren. Im Fahrzeug befanden sich außer ihm noch seine Frau und seine zwei kleinen Kinder. Während des Fahrstreifenwechsels auf die B 2 übersah der Mann eine 52-Jährige mit ihrem herannahenden Opel Astra, die ebenfalls in Richtung Zeitz fuhr, und kollidierte mit deren Pkw. Durch die Schwere des Aufpralls wurden alle Insassen verletzt und ins Klinikum transportiert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Dauer der Maßnahmen kam es am Unfallort zu Verkehrsbehinderungen. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

