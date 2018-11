LPI-G: Sachbeschädigung an Pkw

Langenwolschendorf (ots) - Am Freitag, zwischen 19:30 Uhr und 22:00 Uhr wurden an einem Pkw Citroen, welcher in Langenwolschendorf, Heinrich-Wobst-Straße alle vier Reifen zerstochen. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz der Spielothek Dorado.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Greiz, Tel. 03661 6210 zu melden. (sp)

