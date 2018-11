LPI-G: Kleintransporter fährt in Zaun

Altenburg (ots) - Lumpzig: Zu einem Verkehrsunfall kam es am 15.11.2018 (Donnerstag), gegen 07:15 Uhr in der Eisenberger Straße. Ein 39-jähriger Fahrer eines Kleintransporters Mercedes befuhr die Eisenberger Straße aus Richtung Altenburg kommend in Richtung Lumpzig. Auf Höhe der Bushaltestelle Dobitschen geriet er gegen die Bordsteinkante der dortigen Haltestelle und kam ins Schleudern. In der Folge geriet das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dort befindlichen Zaun. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden.

