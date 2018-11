LPI-G: Schrauben gestohlen

Altenburg (ots) - Nobitz: Das Fehlen von etwa 100 Schrauben von einem Zaun meldete gestern Nachmittag (15.11.2018) ein Zeuge der Polizei. Unbekannte Täter entfernten in einem bislang unbestimmten Tatzeitraum die genannten Schrauben entlang eines Zaunes in der Straße Am Flughafen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Altenburg, Tel. 03447 / 4710, zu melden. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell