LPI-G: Geldbörse entwendet

Greiz (ots) - Am 15.11.2018 (Donnerstag), zwischen 11:00 und 11:30 Uhr, entwendete in einem Einkaufsmarkt in der Reichenbacher Straße ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse einer 66-jährigen Kundin. Dazu nutzte er vermutlich den Zeitpunkt aus, als die Eigentümerin einen Mantel anprobierte und ihre Geldbörse unbeaufsichtigt in einem Beutel an den Einkaufswagen hängen ließ. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zur Tat bzw. den Tätern unter der Tel. 03661 / 6210, entgegen.

