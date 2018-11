LPI-G: Trickdiebstahl

Greiz (ots) - Die Hilfsbereitschaft einer Rentnerin (87) nutzte am Mittwoch (14.11.2018), in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr ein bislang unbekannter Mann aus. Unter dem Vorwand, einen Schlüssel gefunden zu haben, gelang es dem Täter, Zutritt zur Wohnung der Frau zu erhalten. Da die Frau ihr Eigentum am vorgezeigten Schlüssel verneinte, bat der Unbekannte neben einem Glas Wasser nunmehr um Zettel und Stift, um einen Aushang an der Haustür des Wohnhauses im Elstersteig zu fertigen. Diesen Moment der Unaufmerksamkeit nutzte der Unbekannte schließlich aus, um die Geldbörse der Rentnerin zu stehlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Tel. 03661 / 6210, bei der Polizei Greiz zu melden.

Täterbeschreibung: männlich, deutsch (einheimischer Dialekt), circa 40 Jahre alt, schlank, ordentlich gekleidet

Es handelt sich hierbei um eine polizeibekannte Betrugsmasche, vor welcher die Polizei noch einmal warnen möchte. Die Täter treten vorwiegend mit älteren Menschen in Kontakt und versuchen, durch Vortäuschen von falschen Tatsachen oder gar Notsituationen deren Vertrauen zu gewinnen. Seien Sie bei dubiosen Forderungen bzw. "Geschichten" stets skeptisch! Geben Sie keine persönlichen Daten preis. Gehen Sie nicht auf die Forderungen der Unbekannten ein! Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung oder Ihr Haus! Halten Sie Rücksprache mit einer Vertrauensperson und Informieren Sie Ihre Polizei! (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell