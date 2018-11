LPI-G: Geldbörse entwendet

Greiz (ots) - Berga/Elster: Am 14.11.2018 (Mittwoch), gegen 11:00 Uhr, entwendete in einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse einer 79-jährigen Frau. Die Geldbörse befand sich zum Tatzeitpunkt in einem Stoffbeutel, welcher an einem Einkaufswagen hing. Der unbekannte Täter nutzte scheinbar einen Moment der Unaufmerksamkeit der Rentnerin und griff sich den Geldbeutel. Die Polizei Greiz (Tel 03661 / 6210) hat die Ermittlungen zur Diebstahlshandlung aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können.

