Altenburg (ots) - Ponitz: Gestern Nachmittag (14.11.2018) gegen 15:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Altenburger Straße / B93, im Rahmen eines Abbiegevorganges zum Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen (Skoda, VW). Der unfallbeteiligte Pkw Skoda (Fahrer 66) bog von der Altenburger Straße nach links auf die B93 ab. Der VW befuhr die B93 in der Absicht, nach links auf die Altenburger Straße abzubiegen. Durch den Zusammenstoß wurden die 38-Jährige und ihre Beifahrerin (10) verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Der 66-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (KR)

