LPI-G: Aufgefahren

Gera (ots) - Am Mittwoch (14.11.2018), gegen 10:45 Uhr befuhren ein Mercedes-Transporter (Fahrerin 37) und ein Pkw Toyota (Fahrer 79) die Landstraße zwischen Naulitz in Richtung Kreisverkehr An der Beerweinschänke. Aufgrund eines Rückstaus vom Kreisverkehr her kommend, hielt die 37-jährige verkehrsbedingt an. In der Folge fuhr der dahinter befindliche Toyota-Fahrer auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 37-Jährige leicht verletzt. (KR)

