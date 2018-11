LPI-G: Straße wegen Löscheinsatz gesperrt

Gera (ots) - Wegen eines Löscheinsatzes musste gestern Abend (14.11.2018), gegen 21:00 Uhr die Untermhäuser Straße zum Teil gesperrt werden. Aus bislang ungeklärter Ursache entfachte ein Feuer in einer scheinbar verlassenen, ungenutzten Gartenlaube, so dass Feuerwehr und Polizei zum Einsatz kamen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand die Laube in Vollbrand. Ein Übergreifen des Feuers auf die Nachbargartenlaube konnte glücklicherweise verhindert werden. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung geben können, gebeten, sich bei der KPI Gera, Tel. 0365 / 8234-1465, zu melden. (KR)

