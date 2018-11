LPI-G: Warnung vor Trickbetrüger

Gera/Greiz/Altenburg (ots) - Gera/Greiz/Altenburg: In den vergangenen Tagen erreichten die Dienststellen der LPI Gera immer wieder diverse Anzeigen hinsichtlich versuchten Trickbetrügereien. Vermehrt wurden ältere Personen überwiegend telefonisch kontaktiert. Die Anrufer versuchten stets durch Vortäuschen von Tatsachen (z.B. vermeintliche Geldgewinne/Lottogewinne, Enkeltrick) das Vertrauen der Angerufenen zu gewinnen. Es handelt sich hierbei um polizeibekannte Betrugsmaschen. Seröse Behörden und Unternehmen stellen niemals Geldforderungen am Telefon bzw. verlangen die Übergabe von Geld bei kurzfristig angesetzten Besuchsterminen. Daher rät die Polizei bei Geldforderungen stets skeptisch zu sein. Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen, beenden Sie derartige Telefonate sofort. Gehen Sie keinesfalls auf die Forderungen ein, geben Sie keine persönlichen Daten an fremde Personen heraus. Halten Sie Rücksprache mit einer Vertrauensperson oder Angehörigen und verständigen Sie Ihre Polizei. (KR)

