LPI-G: Unfall in Zeulenroda-Triebes

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Gestern Vormittag (13.11.2018, gegen 09:25 Uhr) kam es in der Straße Zur Eckerstsbrauerei zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der Fahrer (51) eines Pkw Ford bemerkte den von rechts (Ernst-Thälmann-Allee) kommenden Pkw VW (Fahrer 38) zu spät, so dass es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (KR)

