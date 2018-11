LPI-G: Knapp 3 Promille Alkohol

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Weil gestern Abend (13.11.2018) gegen 23:00 Uhr eine Fahrzeugführerin in der Kirchstraße in Zeulenroda-Triebes ihren Pkw Hyundai auffallend schräg in einer Parkfläche abstellte, entschieden sich Polizeibeamte für eine Verkehrskontrolle. Stark schwankend verließ die 30-jährige Frau ihr Fahrzeug, so dass die Folge ein Atemalkoholtest war. Dieser zeigte schließlich einen Wert von 2,9 Promille an, auch ein Drogentest verlief positiv. Der Führerschein der 30-Jährigen wurde daraufhin sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Sie muss nun mit einem entsprechenden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. (KR)

