LPI-G: Ermittlungen zur Körperverletzung

Gera (ots) - Am 12.11.2018, gegen 19:20 Uhr griff ein 18-jähriger junger Mann (syrisch) in einem Einkaufszentrum in der Heinrichstraße einen Sicherheitsbeamten körperlich an und drohte ihm unter Nutzung eines Schlagwerkzeuges. Nach der Tat flüchtete der 18-jährige Angreifer, konnte jedoch im Nachgang von Polizeibeamten aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte der 18-Jährige, nach Rücksprache der Staatsanwaltschaft, seinen Weg fortsetzen konnte. Die Ermittlungen laufen weiter. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell