LPI-G: Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Gera (ots) - Innerhalb von nur wenigen Minuten stahl gestern (13.11.2018) zwischen 17:00 Uhr und 17:15 Uhr ein bislang unbekannter Täter ein hochwertiges Fahrrad der Marke Cube Stereo. Das grau / schwarz / orangefarbene Zweirad war in der Tatzeit am Eingang eines Einkaufszentrums in der Heinrichstraße (Richtung Dr. Friedrich-Wolf-Straße) abgeschlossen abgestellt. Die Polizei Gera (Tel. 065 / 829-0) hat die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat, dem Täter oder dem Verbleib des Fahrrades geben können. (KR)

