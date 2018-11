Gera (ots) - Im Laufe des heutigen Tages konnte festgestellt werden, dass die Angaben des 8-Jährigen nicht der Wahrheit entsprachen. Das Motiv für sein Verhalten ist bekannt. Vermutlich war er sich der Tragweite und der Folgen seiner Erzählung nicht bewusst. Zu KEINER Zeit kam es zu einem Übergriff auf den 8-jährigen Schüler. Dies bestätigte der Schüler gegenüber Polizeibeamten. (KR)

"Zeugenaufruf

Gera: Am Montag, den 12.11.2018, befand sich ein 8-jähriger Schüler gegen 15:20 Uhr auf seinem Heimweg von der Schule. Dieser führte ihn über die Eiselstraße in Gera. Hier wurde das Kind von einem Unbekannten angesprochen und kurzzeitig festgehalten. Der Vorfall konnte offenbar durch mehrere Zeugen beobachtet werden. Nach vorliegenden Informationen griff ein Passant in das Geschehen ein, woraufhin der Täter mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung flüchtete."

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell