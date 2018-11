LPI-G: Spiegel angefahren - Unfallflucht

Altenburg (ots) - Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr gestern (12.11.2018) im Zeitraum von 09:35 Uhr bis 17:40 Uhr gegen den ordnungsgemäß in der Käthe-Kollwitz-Straße abgestellten Pkw Opel der 50-jährigen Halterin. Am Opel wurde der linke Außenspiegel komplett zerstört. Der Unfallverursacher allerdings verließ pflichtwidrig die Unfallstelle, so dass nunmehr die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen wurden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447/ 4710, bei der Polizei Altenburger Land zu melden. (KR)

