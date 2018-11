LPI-G: Auseinandersetzung

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Am 12.11.2018 (Montag), gegen 21:40 Uhr, kam es in der Kirchstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt 4 Personen (deutsch / afghanisch) im Alter von 20 und 21 Jahren. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der nunmehr eingeleiteten Ermittlungen. Aufgrund der Auseinandersetzungen wurden zwei Beteiligte verletzt, wobei Einer (20) in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (KR)

