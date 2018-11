LPI-G: Unfall im Kreisverkehr

Greiz (ots) - Heute Morgen (13.11.2018) kam es im Kreisverkehr in der Bruno-Bergner-Straße zum Unfall zwischen einem Pkw Peugeot und einer Simson. Gegen 07:00 Uhr fuhr der 15-jährige Mopedfahrer aus Richtung Greiz-Dölau kommend in den Kreisverkehr hinein, um ihn an der gegenüberliegenden Ausfahrt wieder zu verlassen. Der Peugeot-Fahrer (44), welcher ebenfalls den Kreisverkehr befuhr, bemerkte den Mopedfahrer scheinbar zu spät und stieß mit diesem zusammen. Der daraufhin gestürzte Simson-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (KR)

