LPI-G: Honda CR-V gestohlen

Gera (ots) - Ein in der Tobias-Hoppe-Straße abgestellter, roter Pkw Honda CR-V war in der Nacht von Sonntag auf Montag (11.11.- 12.11.2018) scheinbar Ziel unbekannter Täter. Der Eigentümer stellte sein Fahrzeug gegen 18:30 Uhr in Wohnhausnähe ab. Als er am nächsten Morgen gegen 05:15 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte bemerkte er den Diebstahl seines Gefährts. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Haben Sie Hinweise zur Diebstahlshandlung oder können Sie Angaben zu auffälligen Personen- bzw. Fahrzeugbewegungen in Tatortnähe machen, dann wenden Sie sich bitte an die KPI Gera, Tel. 0365 / 8234-1465. (KR)

