LPI-G: Zeugen zu Unfall gesucht

Altenburg (ots) - Lucka: Am Samstagmorgen (10.11.2018, gegen 10:45 Uhr) rief eine Zeugin Polizei und Rettungsdienst um Hilfe, da sie in der Falkenhainer Straße eine verletzte Radfahrerin (82) vorfand. Die verletzte Rentnerin wurde unverzüglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nunmehr Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Diese wenden sich bitte unter der Tel. 03447 / 4710 an die Polizei Altenburg. (KR)

