LPI-G: Einbruch in Greiz

Greiz (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von 08.11.2018 - 09.11.2018 gewaltsam Zutritt zu einem Autohaus in der Reichenbacher Straße und verursachten so nicht ganz unerheblichen Sachschaden. Aus den Räumlichkeiten des Autohauses stahlen der oder die Täter unter anderem Bargeld und Zigaretten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, an die KPI Gera zu wenden. (KR)

