LPI-G: Verkehrsunfallflucht

Greiz (ots) - Eine böse Überraschung erlebte der Halter eines Pkw Ford am 11.11.2018 in der Straße "Am Tempelwald". Zwischen 10:45 und 12:10 Uhr beschädigte ein anderes Fahrzeug seinen abgestellten Pkw Ford. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Zeugenhinweise zu ihm nimmt die Polizeiinspektion Greiz unter der Telefonnummer 03661 6210 entgegen.

