LPI-G: Glastür beschädigt

Gera (ots) - In der Zeit von 10.11.2018 - 11.11.2018 beschädigten Unbekannte die Eingangstür eines ehemaligen Geschäftes in der Herweghstraße, indem sie den eingebauten Glaseinsatz einschlugen. In das Objekt selbst gelangten der oder die Täter nicht. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen. (KR)

