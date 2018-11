LPI-G: Glasflasche auf Auto geworfen

Gera (ots) - Von Donnerstag (08.11.2018), gegen 20:00 Uhr bis Freitag (09.11.2018), gegen 09:50 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter ein leeres Glas auf die Frontscheibe eines in der Georg-Büchner-Straße abgestellten Pkw Skoda. Die Frontscheibe wurde dadurch beschädigt, auch die Motorhaube und der Kotflügel wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. Diese wenden sich bitte unter der Tel. 0365 / 829-0 an die Polizei Gera. (KR)

