LPI-G: Zeugen zu Auseinandersetzung gesucht

Gera (ots) - Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, zu einer körperlichen Auseinandersetzung vom Freitag (09.11.2018), gegen 21:00 Uhr in der Prof.-Simmel-Straße / Arminiusstraße. Zu dieser Zeit gerieten drei Männer (20, 34, 43) jeweils im Duell und zeitlich versetzt, körperlich aneinander. Alle drei wurden im Rahmen der Auseinandersetzung verletzt, wobei der 43-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Können Sie sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. den Tatbeteiligungen geben, dann werden Sie gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, an die KPI Gera, zu wenden. (KR)

