LPI-G: Unbelehrbarer alkoholisierter Verkehrsteilnehmer

Schmölln (ots) - Gleich zweimal wurde ein 22 Jähriger aus Meerane mit seinem VW Jetta gestoppt. Bei der Ersten Anhaltung in Schmölln am Sonntag um 00:25 Uhr an der Sprotte wies er einen Atemalkoholwert von 1,04 Promille auf. Vier Stunden später fiel den Beamten der PI Altenburger Land der PKW erneut auf. Widerholt saß der 22 Jährige als Fahrer im Fahrzeug, obwohl ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Diesmal zeigte der Atemalkoholtest 0,86 Promille. Den unbelehrbaren Verkehrsteilnehmer erwarten nun zwei Bußgeldverfahren, sowie eine lange Zeit, in welchem er auf sein Fahrzeug ganz verzichten muss. (AG)

