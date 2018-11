LPI-G: "Survivaltraining" in Altenburg Nord

Gera (ots) - Unmittelbar nach Mitternacht vom Samstag zum Sonntag wurde eine mit Hockey Maske bekleidete Person in der Nordstraße Altenburg gemeldet, welche möglicherweise eine Tür beschädigt hat. Trotz Umfeldprüfung konnte die Person vorerst nicht festgestellt werden. Nach erneuter Mitteilung wurde ein 23 Jähriger festgestellt, welcher immer noch mit der Maske unterwegs war. Im Rahmen der Identitätsfeststellung setzte dieser seine Maske ab, griff in der Folge allerdings zu einem Survivalmesser mit ca. 25 cm Klingenlänge. In der Folge musste der Mann unter Zuhilfenahme von Pfefferspray zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen werden, da er den Anweisungen der Beamten nicht nachkam. Bei der Person wurden weiter noch ein Messer und Betäubungsmittel aufgefunden. Der verwirrte 23 Jährige wurde aufgrund seines Zustandes ärztlich untergebracht und die Gegenstände eingezogen. Laut dem Beschuldigten, gegen welchen nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Betäubungsmittelgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt wird, befand er sich auf einem "Survivaltraining". (AG)

