LPI-G: Einbruch am Sonntagmorgen

Gößnitz (ots) - Am 11.11.2018 kurz nach 06:00 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein. Hintergrund war die Meldung über mehrere Einbrecher, welche sich vermutlich über ein Gerüst in der Ortslage Gößnitz Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft haben und die verdächtigen Geräusche verursachten. Als die Beamten zeitnah vor Ort eintrafen, schauten die Hauseigentümer ganz verwundert, da sie nicht mit fremden Dachdeckern zum Sonntag rechneten. Auch die Eltern der Mitteilerin zeigten sich überrascht über den Anruf der Tochter, da beide ohne jegliche Feststellungen im Bett lagen. Im Rahmen der Umfeldbegutachtung fiel auf, dass die 16 jährige Tochter das Schlagen der Werbung am Gerüst aufgrund Windes falsch deutete und von Einbrechern ausging, was sich glücklicherweise nicht bestätigte. (AG)

