LPI-G: Vandalismus mit Folgen

Weida (ots) - Am 10.11.2018 randalierten zwei derzeit unbekannte männliche Personen gegen 20:00 Uhr im Bereich der Turmstraße in Weida. Dabie rissen die beiden Täter zwei Gullideckel heraus und warfen diese auf die Straße. Kurz darauf befuhr eine 65 jährige Frau mit ihrem PKW die Straße, sah die herausgerissenen Gullideckel zu spät und es kam zur Beschädigung an ihrem PKW. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich bei der Polizei Greiz zu melden. Polizeiinspektion Greiz, Brunnengasse 10, 07973 Greiz, Tel. 036616210

