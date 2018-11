LPI-G: schwerer Verkehrsunfall auf der B92

Greiz (ots) - Am 09.11.2018 ereignete sich gegen 15:00 Uhr auf der B 92 im Bereich Gaststätte Neuschänke ein schwerer Unfall. Hierbei befuhr eine 57 jährige Fahrerin mit ihrem PKW die B 92 in Richtung Gera und kam in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr sie die Gegenfahrbahn und überschlug sich mit dem PKW im angrenzenden Feld. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen wird als Unfallursache Sekundenschlaf vermutet und deshalb gegen die Fahrerin wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

