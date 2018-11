LPI-G: Versammlungsgeschehen am Samstag 10.11.2018 in Gera

Gera (ots) - Am Samstag, den 10.11.2018, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr fand eine angemeldete Versammlung unter dem Motto: "Heimat braucht Sicherheit - Gera braucht Sicherheit" in Gera statt. An dieser nahmen 25 Personen teil. Die Versammlung verlief störungsfrei.

