LPI-G: bei Überholvorgang kollidiert

Treben (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern, um 09:30 Uhr, auf der B 93. Zwei Pkw befuhren die B 93 aus Richtung Serbitz kommend in Richtung Borna. Ein 69 jähriger Fahrer eines Pkw VW setzte zum Überholen eines Pkw Mercedes Sprinter an. Als er auf gleicher Höhe war, setze der 37-jährige Fahrer des Pkw Mercedes ebenfalls zum Überholen an und kollidierte mit dem Pkw VW der in der Folge gegen die dortige Leitplanke gedrückt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde dabei niemand.

