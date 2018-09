LPI-G: Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw

Gera (ots) - Gestern Mittag, um 11:35 Uhr, kam es in der Geraer Berliner Straße in Höhe der Einmündung Franz-Petri-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw VW. Der 70jähriger Fahrer des Pkw hielt, aus der Franz-Petri-Straße kommend, in Höhe des "Stopp"-Schildes zunächst an. Rollte aber aus bisher ungeklärten Gründen weiter in den Einmündungsbereich und kollidierte dort mit einer in Richtung Bieblach-Ost fahrenden Straßenbahn. Der Pkw wurde zwischen Straßenbahn und einem Lichtmast eingeklemmt und stark beschädigt. Verletzt wurde beim dem Unfall niemand. Die ebenfalls beschädigte Bahn konnte ihre Fahrt fortsetzen.

