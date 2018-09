LPI-G: Täter bei Einruchsversuch gestört

Greiz (ots) - Wie der Polizei gestern mitgeteilt wurde, haben Unbekannte in der Nacht von Freitag zu Sonnabend bei einer Firma in der Greizer Gartenstraße ein Fenster mit einem Stein eingeworfen. Durch die Geräusche wurden die über der Firma wohnenden Zeugen wach und schalteten das Licht ein. Eine Zuordnung der Geräusche konnte allerdings nicht erfolgen. Erst am Montagmorgen wurde der Schaden entdeckt. Offenbar schreckte das Einschalten des Lichtes die Täter von weiteren Handlungen ab. Vor dem zerstörten Fenster wurde Hebelwerkzeug aufgefunden. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchsdiebstahl.

