LPI-G: bei Wendemanöver Bordstein und Zaun beschädigt

Greiz (ots) - Zwischen Sonnabend (08.09.) und Sonntag (09.09.2018) befuhr ein unbekanntes Fahrzeug die Thomas-Müntzer-Straße in Greiz im Bereich eines verlängerten Plattenweges. Am Ende dieses Weges wendete der Fahrzeugführer und beschädigte dabei Bordsteine und einen Zaun. Anschließend verließ der Unfallverursacher den Unfallort, ohne den verursachten Schaden zu melden. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug, geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

