LPI-G: Fußgänger bei Unfall mit Pkw schwer verletzt

Altenburg (ots) - Am Freitag (07.09.2018), um 15:25 Uhr, kam es in der Kauerndorfer Allee zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Fußgänger. Aus noch ungeklärter Ursache betrat ein 47jähriger Mann unvermittelt die Fahrbahn, wo er von einem Pkw Opel erfasst wurde. Bei der Kollision erlitt der Fußgänger lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf.

