LPI-G: Polizisten mit Luftgewehr bedroht

Altenburg (ots) - Zschöpel: Sonntagnachmittag, gegen 15:35 Uhr, informierte eine Zeugin die Polizei über einen stark alkoholisierten Mann, der mit einem Pkw VW soeben ein Tankstellengelände in Gößnitz verlassen hatte. Als Polizeibeamten den 56jährigen zu Hause in der Bergstraße aufsuchten, öffnete dieser die Haustür mit einer Langwaffe in der Hand. Die Beamten zogen sich daraufhin zurück und forderten Unterstützung an. Aus Erfurt wurden das Spezialeinsatzkommando und die Verhandlungsgruppe angefordert. Der Bereich um das Einfamilienhaus, welches der Mann allein bewohnt, wurde weiträumig abgesperrt. Mehrere Versuche mit dem Mann in Kontakt zu treten, schlugen fehl. Gegen 20:45 Uhr wurde er durch Einsatzkräfte des SEK unverletzt festgenommen. Bei der Durchsuchung des Hauses wurde die Waffe aufgefunden und sichergestellt. Es handelte sich um ein Luftgewehr mit Diopter. Gegen den Mann ermittelt die Polizei nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Bedrohung.

