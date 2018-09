LPI-G: Unfallflucht

Berga/Elster (ots) - Am Samstag, gegen 09:00 Uhr ereignete sich in Berga, August-Bebel-Straße ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein Pkw stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen und fuhr anschließend in Richtung Untergeißendorf davon. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile sichergestellt werden, welche auf einen RENAULT Twingo als Verusacherfahrzeug hindeuten. Da an der Unfallstelle größere Mengen Glasslitter aufgefunden wurden, war vermutlich die Scheibe der Fahrertür am Unfallort zersprungen.

Wer kann Hinweise zu einem RENAULT Twingo mit zerborstener Scheibe geben? Zeugen werden gebten sich bei der Polizei in Greiz unter Tel. 03661-6210 zu melden. (sp)

