LPI-G: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Wünschendorf/Elster (ots) - Am Samstag (08.09.18), gegen 14:00 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 92 am Abzweig Zossen ein schwerer Verkehrsunfall. Der 32-jährige Fahrer eines Pkw VW befuhr die B92 in Richtung Greiz. Zur gleichen Zeit befuhr der 79-jährige Fahrer eines Pkw Hyundai die K124 aus Richtung Zossen in Richtung Crimla und kreuzte dafür die B92. Dabei missachtete er die Vorfahrt des 32-Jährigen. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich. Durch den Zusammenstoß wurden der 79-Jährige und dessen 80-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der VW landete auf der Seite liegend im Straßengraben. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Im Zusammenhang mit der Unfallaufnahme musste die B92 voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell