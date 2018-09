LPI-G: Ermittlungserfolg für die Kriminalpolizeiinspektion Gera

sichergestellte Werkzeuge und Geräte Bild-Infos Download

Gera (ots) - Seit November 2017 ermittelte die KPI Gera im Rahmen einer Arbeitsgruppe zu einem Einbruch in einen Schrott- und Metallhandel an der Geraer Fasaneninsel. Damals wurde in den Abendstunden des 13.11.2017 aus der Firma ca. 2,1 Tonnen Kupfer und vom Gelände einer benachbarten Firma ein Lkw entwendet (wir berichteten). Im Zuge der Ermittlungen stellte sich ein Zusammenhang zu 32 weiteren Straftaten im gesamten Bundesgebiet heraus. Neben 8 Taten in Thüringen waren die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen und Bayern betroffen. Insgesamt wurden 16 Tatverdächtige identifiziert. Hierbei handelt es sich um rumänische Staatsangehörige einer Großfamilie. Die Tatverdächtigen sind bereits international wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten und haben teilweise bereits Haftstrafen in Schweden und Belgien verbüßt. Gegen 7 Tatverdächtige wurde Haftbefehl erlassen, wovon zwischenzeitlich 4 vollstreckt werden konnten. So konnten beispielsweise am 14.06.2018 auf der BAB 17 kurz vor der tschechischen Grenze zwei Verdächtige durch die Bundespolizei festgenommen werden. In einem, bei einer vorangegangenen Flucht genutzten und stehen gelassenen, Fahrzeug wurden 50 neuwertige Kettensägen, Freihandschneider und Notstromaggregate (Bild) aufgefunden und sichergestellt werden. Die Geräte konnten zwei Einbrüchen in Firmen (Hessen) zugeordnet werden. Nach drei weiteren Tatverdächtigen wird mit europäischen Haftbefehl gefahndet. Der Ermittlungserfolg ist nicht zuletzt auf eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Berliner Polizei zurückzuführen, wo ein Großteil der Tatverdächtigen ihren Lebensmittelpunkt hat. Im Ergebnis beläuft sich der verursachte Gesamtschaden auf 500.000 Euro. Bei durchgeführten Durchsuchungen wurden u.A. hochpreisige Pkw sichergestellt.

