LPI-G: Vom Unfallort geflohen

Greiz (ots) - Am 06.09.2018, gegen 10:15 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge, die sich auf dem Parkplatz am Neustadtring befindet. Anschließend verließ die Unfallverursacherin den Unfallort, ohne ihren Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug und der Fahrerin, geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

