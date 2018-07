LPI-G: Unfall aufgrund einer Ölspur

Altenburg (ots) - Lucka: Am Sonntag (08.07.2018), gegen 15:45 Uhr befuhr der Fahrer (25) eines Pkw Audi die Waldallee in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Hierbei bemerkte er einen technischen Schaden am Fahrzeug und hielt an. Aufgrund des Schadens verursachte das Fahrzeug eine Ölspur, beginnend von der Waldallee über die Meuselwitzer Straße, Bahnhofsstraße bis hin zur Friedrich-Ebert-Straße. Unverzüglich wurde die Feuerwehr informiert, welche mit Abbindearbeiten begann. In dieser Zeit bog der 20-jährige Fahrer eines Kraftrades (MZ) vom Bischofsweg in die Friedrich-Ebert-Straße ein und geriet auf die dortigen Ölspur. In der Folge stürzte der 20-Jährige und wurde leicht verletzt. Eine stationäre Aufnahme war vor Ort nicht notwendig. Der zuständige Straßenbaulastträger stellte aufgrund der Ölspur Warnschilder auf. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell