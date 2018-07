LPI-G: Auf sich aufmerksam gemacht

Altenburg (ots) - Schmölln: Als am Samstag, 07.07.2018, gegen 00:45 Uhr Polizeibeamte in der Gartenstraße eine Verkehrskontrolle durchführten, machten drei unbeteiligte Fahrradfahrer durch laute Musik, freihändiges Fahren und Gegröle auf sich aufmerksam. Folglich wurde sie ebenfalls kontrolliert. Hierbei vernahmen die Beamten bei einem der jugendlichen Fahrradfahrer (15) Alkoholgeruch. Ein Test bestätigte die Wahrnehmung und zeigte einen Wert von über 1,7 Promille. Gegen den 15-Jährigen wurde folglich ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er an seine Erziehungsberechtigten übergeben. (KR)

