LPI-G: Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen

Gera (ots) - Am Samstag (07.07.2018) gegen 06:00 Uhr hielt sich ein bislang unbekannter Mann unberechtigt in dem Garten (Gartenanlage) eines 75-jährigen Pächters in der Straße Am Sommerbad auf. Dabei stand der Unbekannte in unmittelbarer Nähe des im Garten befindlichen Teiches. Als er von einer Zeugin gesehen und angesprochen wurde, flüchtete er in unbekannte Richtung. Einige Zeit später stellte der Gartenpächter fest, dass ein Koi-Karpfen (rot/schwarz/weiß) aus seinem Teich gestohlen wurde. Die Polizei Gera (Telefon 0365 / 829-0) hat nunmehr die Ermittlungen zur Diebstahlshandlung aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum unbekannten Mann geben können. Dieser wird wie folgt beschrieben: circa 50 Jahre, circa 180 cm groß, schlanke Figur, kurze Haare, trug einen Beutel mit sich. (KR)

