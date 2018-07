LPI-G: Yamaha-Fahrer übersieht Warnbake

Gera (ots) - Am Sonntag, 08.07.2018, gegen 13:20 Uhr befuhr der 56-jährige Fahrer einer Yamaha die Vogtlandstraße/ B92 in stadtauswärtiger Richtung. Hierbei übersah er aus bislang unbekannten Gründen die aufgrund einer Baustelle aufgestellten Warnbaken und kollidierte mit einer davon. In der Folge stützte der 56-Jährige von seiner Yamaha und kam verletzt auf der Straße zum Liegen. Mit einem hinzugerufenen Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Sein Gefährt musste abgeschleppt werden. Aufgrund der Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen auf der B92. Der Verkehr wurde dementsprechend umgeleitet. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell