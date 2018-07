LPI-G: Baucontainer in Brand

Gera (ots) - Heute Nacht (09.07.2018), gegen 00:20 Uhr kamen Feuerwehr und Polizei in der Nicolaistraße zum Einsatz. Aus bislang ungeklärter Ursache entfachte in der Nähe des botanischen Gartens in zwei mit Sperrmüll gefüllten Baucontainern ein Feuer. Die Feuerwehr löschte den Brand, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. (KR)

